Сьогодні відбудеться закриття п'ятої сесії VІІІ скликання Ради

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Розгляду жодних законопроектів чи проектів постанов сьогодні не передбачається

Сьогодні останній день п'ятої сесії восьмого скликання Верховної Ради України.

Згідно з порядком денним роботи ВР, з 10:00 до 11:00 відбудеться традиційна для п'ятниці година запитань до уряду.

З 11:00 до 11:30 заплановано оголошення депутатських запитів, далі – виступи депутатів. Розгляду жодних законопроектів чи проектів постанов сьогодні не передбачається.

Після цього відбудеться закриття сесії.

Нагадаємо, що відкриття шостої сесії парламенту має відбутися 7 лютого.