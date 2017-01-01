Сьогодні відбудеться закриття п'ятої сесії VІІІ скликання Ради
- Сьогодні, 10:24
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Розсилка
Розгляду жодних законопроектів чи проектів постанов сьогодні не передбачається
Сьогодні останній день п'ятої сесії восьмого скликання Верховної Ради України.
Згідно з порядком денним роботи ВР, з 10:00 до 11:00 відбудеться традиційна для п'ятниці година запитань до уряду.
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З 11:00 до 11:30 заплановано оголошення депутатських запитів, далі – виступи депутатів. Розгляду жодних законопроектів чи проектів постанов сьогодні не передбачається.
Після цього відбудеться закриття сесії.
Нагадаємо, що відкриття шостої сесії парламенту має відбутися 7 лютого.