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    Сьогодні відбудеться закриття п'ятої сесії VІІІ скликання Ради

    • Сьогодні, 10:24
    • Розсилка

    Розгляду жодних законопроектів чи проектів постанов сьогодні не передбачається

    Сьогодні останній день п'ятої сесії восьмого скликання Верховної Ради України.

    Згідно з порядком денним роботи ВР, з 10:00 до 11:00 відбудеться традиційна для п'ятниці година запитань до уряду.

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    З 11:00 до 11:30 заплановано оголошення депутатських запитів, далі – виступи депутатів. Розгляду жодних законопроектів чи проектів постанов сьогодні не передбачається.

    Після цього відбудеться закриття сесії.

    Нагадаємо, що відкриття шостої сесії парламенту має відбутися 7 лютого.

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    Верховна Рада
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