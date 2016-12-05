Патріарх Філарет заявив про початок формування в Україні єдиної помісної церкви

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Патріарх Філарет

Багато віруючих Московського патріархату переходить в Київський

В Україні незабаром буде одна помісна церква, а процес її формування вже почався. Про це заявив глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет, повідомляє Радіо «Свобода».

«Буде одна помісна церква, буде і церковний мир. Помісна церква обов'язково буде. Тому що буде держава. Процес об'єднання вже почався», - зазначив Філарет.

Патріарх зазначив, що коли в країні з'явиться одна помісна церква, буде і церковний мир. «А помісна церква одна обов'язково буде. Чому буде? А тому, що буде держава. Буде держава, то повинна в цій державі бути і одна православна церква, а не кілька православних церков. Тому ми і віримо», - зазначив він.

За словами глави УПЦ КП, зараз процес об'єднання уже розпочався і багато віруючих Московського патріархату переходить в Київський. «Чому вони переходять? Тому що бачать, що Київський патріархат - це дійсно українська церква, яка захищає українську державу, український народ і українські інтереси. Тому єдина церква обов'язково буде», - підкреслив Філарет.