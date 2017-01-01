Пентагон впевнений у здатності перехопити балістичні ракети КНДР та Ірану

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Протиракетний комплекс

Останні витрати на випробування системи протиракетної оборони у США склали $244 млн

Після успішних випробувань нової системи протиракетної оборони, в Пентагоні заявляють про ще більшу впевненість у захисті від можливих ударів міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це заявив під час брифінгу директор Агентства протиракетної оборони США віце-адмірал Джим Сайрінг, повідомляє «Укрінформ».

«Я був упевнений перед випробуванням, що ми мали можливість протистояти будь-якій загрозі, яку вони (Іран і КНДР – ред.) могли створили для нас. І сьогодні я маю ще більшу впевненість, після того, як побачив тестові перехоплення вчора, що ми продовжуємо перебувати на правильному напрямі», - підкреслив адмірал.

За його словами, витрати на випробування склали $244 млн, і воно завершилось точним попаданням перехоплювача по заданій цілі.

Він також зауважив, що успішні випробування допоможуть США «випередити загрози», які несуть нові ракетні технології противників, включаючи їхні розробки на три роки вперед.

«Ми розрахували випробування спеціально таким чином, щоб врахувати сьогоднішній рівень загрози, а також той, що, за прогнозами розвідки, буде через три роки», - зазначив Сайрінг.

Як повідомляв «Главком», у вівторок заплановані випробування новітньої системи протиракетної оборони Сполучених Штатів проти запущеної балістичної ракети завершились успішно.

Запуск ракети-перехоплювача проводився з наземної установки на Маршаллових островах.