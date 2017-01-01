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    Переможці першого півфіналу «Євробачення-2017» провели жеребкування

    • Сьогодні, 07:45
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    <span>Перший півфінал&nbsp;&laquo;Євробачення-2017&raquo;</span>
    Перший півфінал «Євробачення-2017»

    Загальне жеребкування всіх учасників відбудеться після другого півфіналу

    Стало відомо в якій частині фіналу виступлять учасники ТОП-10 першого півфіналу Євробачення-2017.

    Про це стало відомо з відеотрансляції прес-конференції учасників.

    Учасники, які стали першими фіналістами конкурсу виступлять у наступній частині шоу:

    Молдова - 1 половина

    Азербайджан - 1 половина
    Греція - 2 половина
    Швеція - 2 половина
    Польща - 1 половина
    Вірменія - 1 половина
    Португалія - 1 половина
    Австралія - 2 половина
    Кіпр - 2 половина
    Бельгія - 2 половина

    Загальна жеребкування всіх учасників, після якої стануть відомі порядкові номери учасників, що відбудеться після другого півфіналу.

    Нагадаємо, у Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти.

    Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

    Євробачення жеребкування Азербайджан
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