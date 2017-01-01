Переможці першого півфіналу «Євробачення-2017» провели жеребкування
- Сьогодні, 07:45
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Загальне жеребкування всіх учасників відбудеться після другого півфіналу
Стало відомо в якій частині фіналу виступлять учасники ТОП-10 першого півфіналу Євробачення-2017.
Про це стало відомо з відеотрансляції прес-конференції учасників.
Учасники, які стали першими фіналістами конкурсу виступлять у наступній частині шоу:
Молдова - 1 половина
Азербайджан - 1 половина
Греція - 2 половина
Швеція - 2 половина
Польща - 1 половина
Вірменія - 1 половина
Португалія - 1 половина
Австралія - 2 половина
Кіпр - 2 половина
Бельгія - 2 половина
Загальна жеребкування всіх учасників, після якої стануть відомі порядкові номери учасників, що відбудеться після другого півфіналу.
Нагадаємо, у Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти.
Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.