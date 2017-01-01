Держекоінспекція зареєструвала респектабельну яхту як пересувну лабораторію

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Невідомо, скільки разів лабораторія виконувала свої прямі функції, але те, що на ній відпочивали чиновники, - підтверджений факт

Транспортний засіб, який у документах Державної екологічної інспекції України визначений як «пересувна лабораторія» у Чорному морі, виявився шикарною яхтою. Такими стали результати комплексної перевірки Комісією Мінприроди діяльності Державної екологічної інспекції України за період із червня 2015 року по січень 2017 року, повідомляє у себе на сторінці у Facebook міністр екології Остап Семерак.

«Невідомо, скільки разів вона виконувала свої прямі функції, а от місцем для релаксу сильних світу цього, які шумно там постійно відпочивали – підтверджений факт. Що ж хлопці, видно, втомилися «охороняти довкілля». Іронізую. Насправді, це жлобство і робота для правоохоронних органів», - зазначив міністр.

Як повідомлялось, Семерак буде ініціювати звільнення з посади керівника Державної екологічної інспекції Андрія Заїки. За словами міністра, таке рішення він прийняв, спираючись на результати комплексної перевірки діяльності Держекоінспекції за період із червня 2015 року по січень 2017 року Колегією Мінприроди.