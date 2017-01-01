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    Під Авдіївкою загинули троє українських військових

    • Сьогодні, 23:12
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    Обстріл
    Обстріл

    Обстріл українських позицій біля Авдіївки вівся з мінометів калібру 120мм

    Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки загинули три військовослужбовці Збройних Сил України.

    Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

    «Обстріл наших позицій на даному напрямку вівся з мінометів калібру 120мм.
    Вже вкотре за добу російсько-окупаційні війська, нехтуючи усіма домовленостями, що були досягнуті вході зустрічі контактної групи у Мінську, здійснюють обстріли наших позицій з важкого озброєння, фактично по всій лінії розмежування», - зазначили військові.

    Загалом протягом дня, на різних напрямках по позиціям наших військ та житлових кварталах населених пунктів, противник застосовував артилерію калібру 152мм та 122мм, 122мм переносний реактивний комплекс «Град-П», міномети калібру 120мм та 82мм.

    «Главком» також повідомляв, що станом на 18:00 неділі бойовики на Донбасі протягом дня 50 разів обстріляли позиції сил АТО, четверо українських бійців поранені.

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