Під час телефонної розмови з Путіним Трампа оточували радники, з Меркель – ні

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Розмова Трампа з Меркель оцінювалася як менш важливиа і потенційно менш конфронтаційна, ніж з Путіним

Під час телефонної бесіди з російським президентом Володимиром Путіним на офіційних фотографіях видно, що президента США Дональда Трампа оточує ціла команди різних радників: були присутні глава апарату Білого дому Райнс Прібус, віце-президент Майк Пенс, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, а також радник з питань безпеки Майкл Флінн і головний радник Трампа Стівен Беннон, пише Bild.

У той же час під час телефонної розмови з канцлером ФРН Ангелою Меркель єдиним, хто сидів поруч з Трампом, був радник Флінн. Беннон і Прібус також перебували в Овальному кабінеті, але, судячи з фото, займалися іншими речами. Інших не було взагалі.

«Можливо, це свідчить, що розмова Трампа з Меркель оцінювалася як менш важливиа і потенційно менш конфронтаційна, ніж з Путіним. У бесіді з Путіним могли виникнути такі спірні теми, як війна на Україні», - зазначає автор.