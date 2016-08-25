Під Ясинуватою вибухнув арсенал зброї бойовиків

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Бойовик на окупованих територіях

Як повідомляє Головне управління розвідки, у результаті вибуху загинули та були поранені до двадцяти військовослужбовців РФ

Біля окупованої російськими військами Ясинуватої стався вибух у приміщенні для зберігання зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За його даними, у результаті вибуху загинули та були поранені до двадцяти військовослужбовців РФ. Уточнюється, що вибух стався на блокпосту 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 армійського корпусу (АК) збройних сил РФ.

Крім того, двоє військовослужбовців частини самовільно залишили передову позицію зі зброєю, побоюючись самосуду з боку військовослужбовців розвідувального підрозділу полку, спостережний пост якого вони обстріляли у стані алкогольного сп’яніння та важко поранили трьох розвідників.

Також розвідка повідомила, що суперечка між російськими військовими 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК переросла в збройну стрілянину, у результаті один військовослужбовець загинув та одного було важко поранено.

Раніше повідомлялось, що у складі з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ триває погіршення морально-психологічного стану особового складу, що призводить до скоєння тяжких злочинів, у тому числі проти цивільного населення.