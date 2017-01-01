Підконтрольний Кремлю суд продовжив арешт «українським диверсантам» в Криму

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Арештовані українці Олексій Бессарабов і Дмитро Штибліков

Кримчани пробудуть під вартою щонайменше до 8 липня

Затриманим кримчанам Володимиру Дудці, Дмитру Штиблікову і Олексію Бессарабову, яких звинувачують у підготовці «диверсій» на території окупованого Криму, так званий Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт ще на два місяці, до 8 липня. Відповідну постанову винесла 2 травня суддя підконтрольного Кремлю суду Ольга Кузнєцова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє «Кримська правозахисна група».

Правозахисники рохповіли, що засідання проходило в маленькому залі суду, розрахованому на п’ять-шість присутніх.

Родичі Штиблікова приїхали в суд з окупованого Севастополя, щоб підтримати Дмитра. Іншої можливості побачити його у сім'ї Штиблікова немає. Вони розповіли, що адвокат за призначенням привів до суду двох осіб, які, на думку родичів, спеціально зайняли місця для відвідувачів.

Адвокат представив їх своїми помічниками і наполягав, щоб вони були присутні на засіданні. Слідчий підтримав адвоката. У підсумку, не всі родичі Штиблікова змогли бути присутніми в залі суду, однак сам адвокат не залишився на оголошення рішення. Незалежного адвоката у Дмитра Штиблікова як і раніше немає.

Родичі Дудки повідомили, що він схуд і змарнів. Напередодні суду Володимира Дудку в СІЗО відвідав представник російського омбудсмена. Родичі сподіваються, що зможуть передати в СІЗО Володимиру, у якого після затримання загострилися одразу кількох хронічних захворювань, необхідні ліки.

Нагадаємо, востаннє Ленінський районний суд тимчасово окупованого Севастополя продовжував «українським диверсантам» арешт до 8 травня 2017 року.

«Главком» раніше повідомляв, що на початку листопада 2016 року окупанти заарештували трьох затриманих в окупованому Криму нібито «українських диверсантів». У той же час українська сторона вважає заяву Федеральної служби безпеки РФ про нібито затримання українських диверсантів в окупованому Криму черговим фейком.