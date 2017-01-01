Підозрюваний у вбивстві 17-річної студентки в Одесі зізнався ще в одному епізоді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку експертів, затриманий може брехати, сподіваючись на те, що його визнають неосудним

Підозрюваний у вбивстві та спаленні 17-річної студентки національного університету «Одеська юридична академія» Тетяни Маснюк заявив, що вбив ще одну жінку в 2014 році.

Про це підозрюваний заявив сьогодні журналістам у Київському райсуді міста, який обирав чоловікові запобіжний захід.

Зокрема, 26-річний підозрюваний, який був доставлений до суду в бронежилеті, визнав, що вбив Маснюк, а також ще одну жінку. Перебуваючи в спеціальному захищеному приміщенні, він сказав журналістам, що «була ще одна жінка в 2014 році».

Він заявив, що заслуговує смерті, а вбивства нібито скоює під час раптових нападів люті.

Зловмисник також стверджує, що ще з дитинства знущався над тваринами, а якщо поруч під час нападів нікого не було, то завдавав каліцтва самому собі.

Як зазначив у ході брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко, всі деталі можуть бути відомі тільки підозрюваному.

«Встановлено обставини вбивства, а мотив може розповісти, звичайно, лише він», - сказав прокурор.

Він також засумнівався в поясненнях затриманого, назвавши їх «безглуздими».

На думку експертів, затриманий може брехати, сподіваючись на те, що його визнають неосудним.

Нагадаємо, студентку Юридичної академії Тетяну Маснюк знайшли мертвою в Одесі.

Джерело: УНІАН