  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Підозрюваний у вбивстві 17-річної студентки в Одесі зізнався ще в одному епізоді

    • Вчора, 23:52
    • Розсилка

    На думку експертів, затриманий може брехати, сподіваючись на те, що його визнають неосудним

    Підозрюваний у вбивстві та спаленні 17-річної студентки національного університету «Одеська юридична академія» Тетяни Маснюк заявив, що вбив ще одну жінку в 2014 році.

    Про це підозрюваний заявив сьогодні журналістам у Київському райсуді міста, який обирав чоловікові запобіжний захід.

    Зокрема, 26-річний підозрюваний, який був доставлений до суду в бронежилеті, визнав, що вбив Маснюк, а також ще одну жінку. Перебуваючи в спеціальному захищеному приміщенні, він сказав журналістам, що «була ще одна жінка в 2014 році».

    Він заявив, що заслуговує смерті, а вбивства нібито скоює під час раптових нападів люті.

    Зловмисник також стверджує, що ще з дитинства знущався над тваринами, а якщо поруч під час нападів нікого не було, то завдавав каліцтва самому собі.

    Як зазначив у ході брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко, всі деталі можуть бути відомі тільки підозрюваному.

    «Встановлено обставини вбивства, а мотив може розповісти, звичайно, лише він», - сказав прокурор.

    Він також засумнівався в поясненнях затриманого, назвавши їх «безглуздими».

    На думку експертів, затриманий може брехати, сподіваючись на те, що його визнають неосудним.

    Нагадаємо, студентку Юридичної академії Тетяну Маснюк знайшли мертвою в Одесі.

    Джерело: УНІАН

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ