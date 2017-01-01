Підозрюваного в отриманні $10 тис. хабара суддю Госпсуду Києва заарештовано із заставою ₴293 тис.

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Печерський районний суд Києва заарештував суддю Господарського суду Києва Любомира Головатюка, підозрюваного в отриманні хабара в розмірі 10 тис. доларів, і встановив заставу в розмірі 293 тис. гривень.

Відповідне рішення суд ухвалив у суботу, 14 січня.

Суддя Віта Бортницька частково задовольнила клопотання прокуратури й обрала підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 293 тис. гривень.

Як повідомляли, 12 січня правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва під час отримання хабара в розмірі 10 тис. доларів. Прокуратура заявила, що суддя шахрайським способом намагався отримати від представника комерційної структури 16 тис. доларів.