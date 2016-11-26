Підраховано, скільком російським артистам заборонили в’їзд в Україну

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Глава Державної прикордонної служби Віктор Назаренко розповів, що близько 40 російських акторів і співаків не зможуть відвідувати Україну

Українські компетентні органи заборонили в'їзд в Україну близько 40 російським акторам і співакам за незаконне відвідування Криму, повідомив глава Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.

«Що стосується артистів та інших публічних діячів з Росії, які відвідували Крим. На сьогоднішній день ми виявили їх близько 40 осіб. Ми дуже вдячні за ту допомогу, яку нам надають небайдужі громадяни України та правоохоронні органи», - сказав він в інтерв'ю «Інтерфаксу-Україна».

Назаренко уточнив, що мова йде про заборону в'їзду в Україну на 3 роки. У цей список входять такі виконавці, як Лоліта Мілявська, Юлія Самойлова, Наташа Корольова (громадянка РФ Наталія Поривай), Микола Добринін, Людмила Артем'єва та ін.

Він також повідомив, що в 2016 році був заборонений в'їзд в Україну 5,4 тис. іноземців, з них понад 1,2 тис. - громадяни Росії. У поточному році загальна кількість заборон на в'їзд вже досягло 2,5 тис., 616 з них - громадяни РФ.

Нагадаємо, московські актори Андрій Чернишов, Марія Добржинська та В'ячеслав Разбєгаєв відмовилися виступати в окупованому Севастополі, побоюючись отримати заборону на в'їзд в Україну.