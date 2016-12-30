Пінчук заявив, що для користі країни не боїться висловлювати непопулярні ідеї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Пінчук

Про це Пінчук написав у своїй статті «Без назви», опублікованій «Українською правдою»

Пінчук відзначив, що його нова стаття стала відповіддю на дискусію навколо його авторської колонки в американському виданні WallStreetJournal.

«Патріотизм – це готовність чесно висловлювати свої погляди. Відкрито говорити правду, нехай і непопулярну. Може навіть помиляючись, адже правда – не завжди істина. Але не боятися пропонувати ідеї, якщо вважаєш, що вони корисні для країни», - написав бізнесмен.

Віктор Пінчук вважає, що зараз важливо, щоб всі українці думали і пропонували, як просувати країну до миру без шкоди для національних інтересів, а також до успіху. Зокрема, у своїй статті бізнесмен висловив необхідність визнання міжнародної ситуації, яка ускладнилася для України у зв'язку зі зміною еліт на Заході, а також закликав бути готовими до зміни міжнародної групи партнерів, які до цього моменту допомагали Україні вистояти.

Також Віктор Пінчук запропонував розглянути варіант тимчасової відмови від членства в ЄС як від заявленої цілі на найближче майбутнє, щоб не послаблювати позиції друзів України в Європейському Союзі і не створювати всередині ЄС чергову лінію розколу, але при цьому, за всебічної підтримки Заходу, продовжувати розвивати Україну згідно з європейськими стандартами.

«Я не чекав, що з моєю статтею всі будуть погоджуватися. Було важливо, щоб активні члени громадянського суспільства почали обговорювати те, про що вона. Чим масштабніше мозковий штурм, тим більший шанс на народження проривних ідей».

Пінчук заявив, що вважає важливим те, що в підсумку про наш час напишуть через 20-30 років в українських підручниках новітньої історії (у тому числі – хто зрадив, хто капітулював, хто схибив тощо).

«Абсолютно важливо, як буде виглядати наша країна в підручнику з географії, і що там буде написано про чисельність населення – вона збільшилося чи зменшилося. І якщо зменшилося – то з якої причини?», - сказав бізнесмен.

Пінчук зазначив, що мріє про вільну, європейську, мирну та успішну Україну, з Кримом і Донбасом в складі, як і більшість тих, хто критикував його попередню статтю.

«Здійснити мрію без адекватності – не можна. І ще. Порівняно з цією нашою спільною мрією відмінності в наших поглядах мінімальні. А зрадою буде – не мати абсолютним пріоритетом досягнення цієї мрії», - підсумував Пінчук.

Джерело: Українські новини