Пинзеник вважає, що гривня недооцінена

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Нацбанк / Facebook гривня

За словами депутата, Україна відноситься до країн з так званими «недооціненими активами»

Нардеп від БПП, член бюджетного комітету Верховної Ради Віктор Пинзеник вважає, що українська валюта недооцінена, а Україна відноситься до числа країн з так званими «недооціненими активами». Про це Пинзеник повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я скажу парадоксальну річ: гривня недооцінена. Єдине, я б не хотів, щоб після цього мого умовиводу хтось сказав, що завтра долар впаде. Мова йде про перспективу, яку можна реалізувати. Країна відноситься до країн з так званими «недооціненими активами». Я поясню це. «Сотка» в Києві коштувала сто тисяч доларів, і сама «сотка» сьогодні, вона нічим не змінилася - вона коштує 10 тисяч доларів. Вона в десять разів впала в ціні. Фінансовий стан в країні викликає таке падіння», - заявив Пинзеник.

«Правильна економічна політика відкриває дорогу до великих інвестицій в сектор, тут можна заробити більше, ніж скрізь», - зазначив він.

Як повідомлялося, лідер фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає, що гривня коштує максимум 10-12 гривень за долар.

Джерело: 112 Україна