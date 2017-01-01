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    Пинзеник вважає, що гривня недооцінена

    • Сьогодні, 20:49
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    гривня
    Нацбанк / Facebook
    гривня

    За словами депутата, Україна відноситься до країн з так званими «недооціненими активами»

    Нардеп від БПП, член бюджетного комітету Верховної Ради Віктор Пинзеник вважає, що українська валюта недооцінена, а Україна відноситься до числа країн з так званими «недооціненими активами». Про це Пинзеник повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Я скажу парадоксальну річ: гривня недооцінена. Єдине, я б не хотів, щоб після цього мого умовиводу хтось сказав, що завтра долар впаде. Мова йде про перспективу, яку можна реалізувати. Країна відноситься до країн з так званими «недооціненими активами». Я поясню це. «Сотка» в Києві коштувала сто тисяч доларів, і сама «сотка» сьогодні, вона нічим не змінилася - вона коштує 10 тисяч доларів. Вона в десять разів впала в ціні. Фінансовий стан в країні викликає таке падіння», - заявив Пинзеник.

    «Правильна економічна політика відкриває дорогу до великих інвестицій в сектор, тут можна заробити більше, ніж скрізь», - зазначив він.

    Як повідомлялося, лідер фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає, що гривня коштує максимум 10-12 гривень за долар.

    Джерело: 112 Україна

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