Після націоналізації Приватбанку Гонтарева обіцяє новий сюрприз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева

Глава Нацбанку не виключає, що скоро українцям презентує 1000 грн одним папірцем

Про тисячегривневу купюру говорять ще від 2011 року

В Україні в обігу може з’явитися купюра номіналом в одну тисячу гривень. Принаймні цього не виключає голова Національного банку Валерія Гонтарева.

«Можу сказати, що Куліша (українського письменника Пантелеймона Куліша) там не буде. Решта давайте поки потримаємо в таємниці», – сказала голова НБУ в ефірі однієї із радіостанцій.

Про тисячегривневу купюру говорять ще від 2011 року. Тоді журналісти навіть показали, як виглядатиме нова банкнота. На ній мав бути зображений Пантелеймон Куліш.

Такою могла б бути купюра в 1000 грн.

Гонтарева також заявила, що успішна націоналізація Приватбанку і прийняття держбюджету на 2017 рік дозволяє очікувати отримання Україною четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF у січні 2017 року.

«Ми вже готуємося (до 4-го траншу). У січні, думаю, будемо отримувати наступний транш», - запевнила вона.

Нагадаємо, у свіжому номері австрійського видання Trend було опубліковано інтерв'ю Сергія Тарути, в якому він звинуватив Гонтареву у відмиванні 30 млрд грн. Зокрема, йдеться про кошти, які в рамках траншу надали міжнародні та фінансові структури, а також гроші, призначені для рефінансування банків.