Після блокування «ВКонтакте» аудиторія Facebook за добу зросла на 35%

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Соціальна мережа Google+ після блокування російських ресурсів майже подвоїла денне охоплення аудиторії

Після того, як провайдери почали блокувати доступ до російських онлайн-сервісів, в тому числі соцмережі «ВКонтакте», українська аудиторія Facebook за день зросла приблизно на 35%.

«Проаналізувавши дані TNS KANTAR CMeter за другий день після оголошення про блокування російських ресурсів, стає чітко помітна тенденція сталого зростання охоплення Facebook», - йдеться в повідомленні TNS Ukraine.

Як зазначають аналітики, які в реальному часі відстежують зміни охоплення сайтів в українському сегменті інтернету, найбільше Facebook приростає на сході, через початково нижчі показники. Швидше за все реагують на нововведення користувачі у віці 14-20 років.

Крім того, соціальна мережа Google+, як і прогнозувалося, майже подвоїла денне охоплення аудиторії.

Як повідомлялось, на сайті президента України з’явилося більше десяти петицій, що стосуються скасування блокування російських інтернет-ресурсів «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс» та Mail.ru. Більшість з них написані російською мовою.

Джерело: Українські новини