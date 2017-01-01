Після інциденту з Парасюком поліцейські почали отримувати погрози, - Аброськін

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Після опублікування «співчуваючими Парасюку» персональних даних в Інтернеті заступник начальника Краматорського ВП почав отримувати погрози

Заступник начальника Краматорського відділу Нацполіції у Донецькій області Андрій Друмов почав отримувати погрози. Про це повідомив начальник ГУ НП в області В'ячеслав Аброськін у себе на сторінці у Facebook.

За його словами, відбулись збори особового складу донецької поліції.

«Я розповів про події останніх днів, зокрема про ганебну поведінку деяких народних депутатів України, про напади Володимира Парасюка на поліцейських, про погрози, що отримують наші співробітники на свою адресу та своїх родин через сумлінне виконання службових обов’язків. «Ти - дурак, а я недоторкана людина», - віщав народний обранець заступнику начальника Краматорського ВП Андрію Друмову.

«Після опублікування «співчуваючими Парасюку» персональних даних в Інтернеті Андрій Друмов почав отримувати погрози», - повідомив він.

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