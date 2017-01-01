Після побиття ветеранів АТО мер Дніпра припиняє фінансування «бійців колчаківських фронтів»

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Фото: informator.dp.ua Постраждалий у ході сутичок у Дніпрі ветеран АТО

На наступній сесії міської ради буде виділено міське фінансування союзу ветеранів АТО

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що з сьогоднішнього дня закриває фінансування всіх «ветеранських» організацій міста. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Це пов’язано з подіями 9 травня, коли під час акції «Марш перемоги», організованої в Дніпрі нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО.

«Я винен, що довірився обіцянкам поліції, що все під контролем. Звичайно, що у мера немає пари сотень громил-«космонавтів», які мають кийки і поліцейські посвідчення, але все одно винен. З сьогоднішнього дня я закриваю міське фінансування всіх «ветеранських» організацій. Хитрож@пі бійці колчаківських фронтів 46 року народження виїжджають з міськвиконкому вперед ногами. Назавжди», - заявив Філатов.

Він зазначив, що на наступній сесії міської ради буде виділено міське фінансування союзу ветеранів АТО.

Також мер висловив занепокоєння ситуація в поліції Дніпра. «Якщо ви пам'ятаєте, я навіть публічно позбавив поліцію черговий субвенції з міського бюджету. На жаль, але в МВС мене ніхто не почув», - сказав Філатов.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої в Дніпрі нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. В результаті конфлікту за медичною допомогою звернулося 6 поліцейських та 8 учасників масових заходів. В основному у постраждалих були діагностовано травми голови і інші менш значні пошкодження.

У Дніпрі керівник головного управління поліції в області вже призначив проведення службового розслідування дій поліції під час проведення масових заходів до Дня Перемоги 9 травня.