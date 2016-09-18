Після тривалої перерви у Полтаві відновився суд над Кернесом

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Геннадій Кернес у суді

Геннадій Кернес в інвалідному візку і обидва його охоронці присутні в суді

Засідання у справі мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців, підозрюваних у викраденні, тортурах і загрозі вбивством двох активістів харківського євромайдану, почалося у Київському райсуді Полтави. Про це Укрінформу повідомили у суді.

«Геннадій Кернес - він в інвалідному візку - а також обидва його охоронці присутні в суді. Його захисники теж тут. Також прибув потерпілий Сергій Ряполов, другого потерпілого немає», - зазначили у суді.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Київський райсуд Полтави у справі Кернеса переніс засідання через хворобу підсудного.

24 жовтня 2016 року на суді щодо Кернеса з п'яти заявлених свідків звинувачення допитали трьох, включаючи радника глави МВС України Івана Варченка, матір потерпілого Сергія Ряполова і його товариша. За словами захисників, свідчення свідків звинувачення не містять конкретних доводів провини Кернеса.

26 вересня у Київському райсуді Полтави допитали сімох свідків з боку звинувачення, які сказали, що «нічого не бачили і не чули».

На суді Кернес і його охоронці, обвинувачені у подіях, що мали місце в лютому 2014 року, не визнають провини і вважають справу сфабрикованою. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.