Південнокорейська прокуратура допитувала віце-голову Samsung 22 години

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Лі Дже Йон в ході допиту заявив, що Пак Кин Хе змушувала його компанію давати кошти організаціям, які пов'язані з близькою подругою Президента

Прокуратура Південної Кореї завершила допит віце-голови компанії Samsung Electronics Лі Дже Йон, який проходить в якості підозрюваного у справі про корупційний скандал навколо колишнього президента країни Пак Кин Хе, передає «Ренхап».

Повідомляється, що допит у цілому тривав 22 години.

За словами близького до слідства джерела, Лі Дже Йон в ході допиту заявив, що Пак Кин Хе змушувала його компанію давати кошти організаціям, які пов'язані з близькою подругою президента Чой Сун Сіль.

«На підставі прецедентів можна сказати, що, навіть якщо хабар було дано під тиском, той що давав його все одно буде покараний. Заява Лі може стати лише пом'якшувальною обставиною», - цитує агентство слова джерела.