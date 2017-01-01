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    Південнокорейська прокуратура запросила ордер на арешт екс-президента країни

    • Сьогодні, 07:27
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    Колишній президент Південної Кореї&nbsp;Пак Кин Хе
    Колишній президент Південної Кореї Пак Кин Хе

    Пак Кин Хе звинувачується у ниці злочинів

    Південнокорейська прокуратура запросила ордер на арешт колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе, повідомляє агентство Yonhap.

    Пак можуть бути пред'явлені звинувачення в хабарництві, перевищенні повноважень і видачу державних секретів.

    «Зібрано багато доказів, але так як підозрювана заперечує більшість кримінальних звинувачень, існує можливість того, що вона знищить докази», - йдеться в заяві прокуратури.

    «Було б нечесно не добиватися ордера, враховуючи, що її спільниця, а також урядовці, які виконували її вказівки, і ті, хто давав відкати, вже затримані», - наголошується в тексті.

    Нагадаємо, що декілька днів тому колишній президент Південної Кореї Пак Кин Хе залишила будівлю прокуратури через 22 години після початку допиту.

    Це був перший допит екс-президента, оскільки раніше вона користувалася правом юридичної недоторканності і відмовлялася від зустрічей з прокурорами.

    Нагадаємо, двоє людей загинули під час протестів в Сеулі проти рішення Конституційного суду про визнання законним імпічменту Пак Кин Хе. Як мінімум 30 людей отримали поранення в ході акцій протесту. Серед них як самі демонстранти, так і співробітники поліції.

    Після оголошення рішення суду тисячі агресивно налаштованих прихильників Пак Кин Хе вийшли на вулиці столиці країни. Демонстрація переросла в зіткнення з поліцією. Протестуючі розбивали скло поліцейських машин, кидали каміння в правоохоронців.

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