Екс-президента Південної Кореї допитували в прокуратурі 14 годин

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Пак Кин Хе

Пак Кин Хе відкидає всі висунуті проти неї звинувачення

Колишній президент Південної Кореї Пак Кин Хе залишила будівлю прокуратури через 22 години після початку допиту, повідомляє Reuters.

Прокуратура підозрює Пак Кин Хе в причетності до 13 корупційних справ, в яких замішана її найближча подруга Чхве Сун Сіль, заарештована в кінці минулого року.

Допит Пак Кин Хе тривав 14 годин і завершився близько півночі за місцевим часом. Вона повинна була залишити будівлю прокуратури, попередньо перевіривши вірність записаних свідчень.

Пак Кин Хе повністю відкинула всі висунуті проти неї звинувачення і заявила, що вона сама «не була ні до чого причетна і ні про що не знала».

Про інші же справи екс-президент сказала, що «це була частина звичайної державної політики, і намірів допомогти Чхве Сун Сіль переслідувати її особисті інтереси» у неї не було

Зазначимо, це перший допит екс-президента, оскільки раніше вона користувалася правом юридичної недоторканності і відмовлялася від зустрічей з прокурорами.

Нагадаємо, щонайменше двоє людей загинули під час протестів в Сеулі проти рішення Конституційного суду про визнання законним імпічменту Пак Кин Хе. Як мінімум 30 людей отримали поранення в ході акцій протесту. Серед них як самі демонстранти, так і співробітники поліції.

Після оголошення рішення суду тисячі агресивно налаштованих прихильників Пак Кин Хе вийшли на вулиці столиці країни. Демонстрація переросла в зіткнення з поліцією. Протестуючі розбивали скло поліцейських машин, кидали каміння в правоохоронців.

Джерело: Кореспондент.net