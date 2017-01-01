Північна Корея може готуватися до ядерного тесту

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Кім Чен Ин

Це припущення висловили експерти, які проаналізували фотографії, зроблені космічним супутником

Останні супутникові знімки можуть демонструвати, що КНДР готується провести чергове випробування ядерного заряду. На думку експертів Американо-Корейського інституту при Університеті Джонса Хопкінса, підземний ядерний вибух може бути проведений в будь-який момент після отримання команди з Пхеньяна.

Як зазначає «Голос Америки», ще не відомо, що означає нинішня активність на полігоні: це може бути підготовка до ядерного вибуху або «тактична пауза» між рутинними операціями.

В цілому Північна Корея провела п'ять випробувань ядерної зброї з 2006 року, два з них - у минулому році.

Нададаємо, у Росії відбувається передислокація важкої військової техніки в бік кордону з Північною Кореєю на тлі побоювань щодо ймовірного збройного загострення між КНДР і США.