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    Північна Корея пригрозила потопити підводний човен американських ВМС

    • Сьогодні, 09:01
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    Північна Корея пригрозила потопити атомний підводний човен Michigan
    Фото: ТСН
    Північна Корея пригрозила потопити атомний підводний човен Michigan

    Michigan перебуває у морі на навчаннях

    Північна Корея пригрозила потопити атомний підводний човен Michigan американських ВМС, передає  Yonhap.

    «Як тільки USS Michigan спробує поворухнутися, вона буде приречена на жалюгідну долю стати підводною примарою без можливості піднятися на поверхню,» — свідчить повідомлення.

    Як повідомляється, підводний човен Michigan прибув в південнокорейський порт Пусан 25 квітня, після чого попрямував в море для виконання навчальних завдань.

    США Північна Корея
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