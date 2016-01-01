Пластуни принесли до Кабміну Вифлеємський вогонь (ВІДЕО)

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Це відбулося вперше за 25 років незалежності України

Представники Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України» принесли на засідання Кабінету міністрів України Вифлеємський вогонь миру. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«Українські скаути-пластуни передали Вифлеємський вогонь українському уряду. Це за 25 років відбулося вперше. Гарний знак і символ спокою та очищення», – написав він.

Нагадаємо, що раніше пластуни принесли Вифлеємський вогонь у Верховну Раду України.