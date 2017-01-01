По всій території України оголошено штормове попередження

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Рятувальники попереджають про заморозки

В Україні до 22 квітня очікується холодна погода і сильний вітер.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с», - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники попереджають про заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°.

Нагадаємо, у вівторок, 18 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +16°.

У Києві стовпчик термометра триматиметься на рівні від +7 до +9.