Сьогодні в Україні очікується прохолодна погода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прогноз погоди на 18 квітня

Південь України залишиться у вівторок найтеплішим регіоном

У вівторок, 18 квітня, в Україні очікується прохолодна погода. Температура коливатиметься від +4 до +14.

Про це інформує прес-служба Укргідрометцентру.

На заході України температура від +7 до +11.

На сході від +4 до +10.

У північних областях від +6 до +9.

В центрі країни від +6 до +8.

У південних областях від +7 до +14.

У Києві стовпчик термометра триматиметься на рівні від +7 до +9.

Нагадаємо, з 18 по 22 квітня синоптики оголосили в Україні штормове попередження – прогнозують дощ із мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру.