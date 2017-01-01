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    Сьогодні в Україні очікується прохолодна погода

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    Прогноз погоди на 18 квітня
    Прогноз погоди на 18 квітня

    Південь України залишиться у вівторок найтеплішим регіоном

    У вівторок, 18 квітня, в Україні очікується прохолодна погода. Температура коливатиметься від +4 до +14.

    Про це інформує прес-служба Укргідрометцентру.

    На заході України температура від +7 до +11.

    На сході від +4 до +10.

    У північних областях від +6 до +9.

    В центрі країни від +6 до +8.

    У південних областях від +7 до +14.

    У Києві стовпчик термометра триматиметься на рівні від +7 до +9.

    Нагадаємо, з 18 по 22 квітня синоптики оголосили в Україні штормове попередження – прогнозують дощ із мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру. 

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