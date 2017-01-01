Сьогодні в Україні очікується прохолодна погода
- Сьогодні, 07:36
-
Розсилка
Прогноз погоди на 18 квітня
Південь України залишиться у вівторок найтеплішим регіоном
У вівторок, 18 квітня, в Україні очікується прохолодна погода. Температура коливатиметься від +4 до +14.
Про це інформує прес-служба Укргідрометцентру.
На заході України температура від +7 до +11.
На сході від +4 до +10.
У північних областях від +6 до +9.
В центрі країни від +6 до +8.
У південних областях від +7 до +14.
У Києві стовпчик термометра триматиметься на рівні від +7 до +9.
Нагадаємо, з 18 по 22 квітня синоптики оголосили в Україні штормове попередження – прогнозують дощ із мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру.