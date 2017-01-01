Податкова назвала кількість пригнаних авто у 2017 році

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Найбільше б/у авто в I кварталі поточного року було завезено з Німеччини

У січні-березні 2017 року за зниженими ставками акцизного збору на б/у транспортні засоби були розмитнені 11004 імпортні автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба Держфіскальної служби України.

За даними відомства, до бюджету надійшло 884 млн грн платежів.

Найбільше б/у авто в I кварталі поточного року було завезено з Німеччини – понад 4,9 тис., а також з Франції – майже 2,3 тис. автомобілів, уточнюють в ДФС.

«Загалом, за три місяці поточного року в Україну було імпортовано понад 21,9 тис. легкових автомобілів загальною вартістю $416,9 млн. До бюджету сплачено майже 4,3 млрд грн платежів», – поінформували в службі.

Також, за повідомленням відомства, за цей період було порушено 92 справи щодо незаконного переміщення автомобілів на загальну суму понад 7,6 млн грн. Найбільше автомобілів з порушеннями митних правил були завезені з Польщі – 42 авто та Угорщини – 28 легкових автомобілів.