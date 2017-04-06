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    Подвійне ДТП у Києві: одна жінка загинула, водія госпіталізували

    • Сьогодні, 22:58
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    Наслідки ДТП
    Наслідки ДТП

    Постраждала під час аварії пасажирка померла в кареті швидкої

    У Шевченківському районі міста Києва сталося смертельне ДТП за участю двох автівок.

    Як повідомляє телеканал «Еспресо», з невідомих причин зіткнулися BMW та Acura. В результаті чого небайдужі водії допомогли дістати молоду жінку з BMW, яка загинула в кареті швидкої.

    Водія BMW забрали до лікарні, а водію іншого автомобіля надають допомогу на місці. Обставини ДТП буде з'ясовувати слідство.

    Зі слів свідків, BMW рухалося в другому ряді зі сторони Шулявки в напрямку Берестейської та водій різко вирішив повернути на вул. Софії Перовської.

    В цей час по смузі руху громадського транспорту рухалась Acura й водій не встиг зреагувати й здійснив удар в BMW зі сторони пасажирського місця, де й знаходилась жінка.

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    Подвійне ДТП у Києві: одна жінка загинула, водія госпіталізували
    Подвійне ДТП у Києві: одна жінка загинула, водія госпіталізували
    Подвійне ДТП у Києві: одна жінка загинула, водія госпіталізували
    Подвійне ДТП у Києві: одна жінка загинула, водія госпіталізували
    Подвійне ДТП у Києві: одна жінка загинула, водія госпіталізували
    Подвійне ДТП у Києві: одна жінка загинула, водія госпіталізували
    Подвійне ДТП у Києві: одна жінка загинула, водія госпіталізували
    Фото: Еспресо

    Нагадаємо, що вчора у Сумській області внаслідок зіткнення маршрутки Рута та вантажівки ГАЗ-53 постраждали п'ятеро людей.

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