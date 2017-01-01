Погода на тиждень: в Україні дощі та заморозки

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depositphotos.com У східних та центральних регіонах місцями заморозки.

Згідно з даними Укргідрометцентру похолодає 11-13 квітня

На цьому тижні в Україні йтимуть дощі, можливі грози. Крім того, вночі в східних та центральних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського гідрометеорологічний центру.

Вночі 11 квітня в Україні, крім західних та більшості північних областей, та вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3° С.

Згідно з прогнозами синоптиків, також вночі 12 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки 0-5° С.

Раніше «Главком» повідомляв, що 8 квітня у столиці було оголошено штормове попередження.