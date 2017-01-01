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    Погода на тиждень: в Україні дощі та заморозки

    • Сьогодні, 12:43
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    У східних та центральних регіонах місцями заморозки.
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    У східних та центральних регіонах місцями заморозки.

    Згідно з даними Укргідрометцентру похолодає 11-13 квітня

    На цьому тижні в Україні йтимуть дощі, можливі грози.  Крім того, вночі в східних та центральних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського гідрометеорологічний центру.

    Вночі 11 квітня в Україні, крім західних та більшості північних областей, та  вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3° С.

    Згідно з прогнозами синоптиків, також вночі 12 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки 0-5° С.

    Раніше «Главком» повідомляв, що 8 квітня у столиці було оголошено штормове попередження. 

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