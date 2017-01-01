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    Поїзд збив хлопця, який нічого не чув через гучну музику в навушниках

    • Вчора, 23:37
    • Розсилка

    В результаті зіткнення хлопець помер миттєво

    У Києві на вулиці Возз'єднання на ж/д переїзді сталося страшне ДТП - поїзд збив молодого хлопця, передає автопортал dtp.kiev.ua.

    Смертельна ДТП сталося ввечері близько 20:00. Поїзд збив хлопця 1994 р.н., який переходив колію. Хлопець був у навушниках.

    В результаті зіткнення хлопець помер миттєво. Коли на місце ДТП прибув експерт оглядати тіло - в телефоні все ще грала дуже голосно музика. На місці працювала оперативно-слідча група. Інші подробиці невідомі.

    Як повідомлялось, на Рівненщині чоловік вбив власного брата - не змогли поділити пенсію матері.

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