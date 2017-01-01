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    Поліція Москви вибачилась перед батьком затриманого хлопчика

    • Сьогодні, 03:24
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    <span>У Москві 10-річного хлопчика затримали за читання віршів</span>
    У Москві 10-річного хлопчика затримали за читання віршів

    Стосовно дій поліцейських буде проведено службову перевірку

    Поліція Москви вибачилися перед батьком 9-річного хлопчика, якого 26 травня затримали у центрі міста за читання вголос віршів.

    Про це повідомила адвокатка Тетяна Соломіна.

    Вона додала, що стосовно дій поліцейських буде проведено службову перевірку.

    Батько хлопчика Ілля Скавронський в ефірі «Говорить Москва» підтвердив, що поліцейські перед ним вибачилися.

    «Керівництво МВС попросило вибачення. Ми за фактами порушення щодо нас проводитимемо все, що належить за законом. У даному випадку були порушені просто наші громадянські права», — сказав батько хлопчика.

    За його словами, родина також написала скаргу щодо дій поліції.

    Нагадаємо, 26 квітня у центрі Москви поліція затримала хлопчика, який був на прогулянці разом з мамою і декламував уголос вірші Шекспіра.

    МВС Москва
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