Поліція Москви вибачилась перед батьком затриманого хлопчика

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У Москві 10-річного хлопчика затримали за читання віршів

Стосовно дій поліцейських буде проведено службову перевірку

Поліція Москви вибачилися перед батьком 9-річного хлопчика, якого 26 травня затримали у центрі міста за читання вголос віршів.

Про це повідомила адвокатка Тетяна Соломіна.

Вона додала, що стосовно дій поліцейських буде проведено службову перевірку.

Батько хлопчика Ілля Скавронський в ефірі «Говорить Москва» підтвердив, що поліцейські перед ним вибачилися.

«Керівництво МВС попросило вибачення. Ми за фактами порушення щодо нас проводитимемо все, що належить за законом. У даному випадку були порушені просто наші громадянські права», — сказав батько хлопчика.

За його словами, родина також написала скаргу щодо дій поліції.

Нагадаємо, 26 квітня у центрі Москви поліція затримала хлопчика, який був на прогулянці разом з мамою і декламував уголос вірші Шекспіра.