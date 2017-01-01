Поліція назвала основну версію вбивства адвоката на Рівненщині

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Розпочато досудове слідство за статею умисне вбивство

Серед причин стілянини на Рівненщині, внаслідок якої було вбито адвоката Віту Шаблій може бути сімейний конфлікт. Про це повідомила в ефірі «112 Україна» заступник начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції Рівненської області Любов Белаш.

«У ході проведеного огляду місця події поліцейські вилучили гільзи від пістолета. Основною робочою версією правоохоронців є особисті неприязні стосунки в сім’ї», — сказала вона.

Белаш зазначила, що за фактом злочину розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 КК України. Інцидент кваліфіковано, як умисне вбивство. Слідчі дії тривають.

Було поранено також начальника обласної поліції В’ячеслава Чайку, який нині перебуває у лікарні, його стан медики називають важким.

Нагадаємо, 1 квітня в місті Дубно Рівненської області вбили адвоката Віту Шаблій і поранили її чоловіка В’ячеслава Чайку.