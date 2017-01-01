  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Наїзд на Лондонському мосту: поліція повідомила про ще один інцидент

    • Сьогодні, 02:18
    • Розсилка
    Госпіталізація пораненого в Лондоні
    Фото: The Sun
    Госпіталізація пораненого в Лондоні

    Біля ринку Боро свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем

    Чергова надзвичайна подія сталася на території ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці.

    Про це йдеться в офіційному Twitter місцевих правоохоронців.

    Ринок знаходиться неподалік Лондонського мосту, де в ніч на 4 травня мікроавтобус врізався у натовп.

    В напрямку ринку вже виїхала озброєна поліція. Як повідомляється, саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем.

    ВВС з посиланням на свідків повідомляє про затримання чоловіка, але поки невідомо, водій це чи ні.

    Британські ЗМІ зазначають, що поліція розшукує трьох підозрюваних у зв'язку з нападами в районі Лондонського мосту.

    Як повідомляв «Главком», в ніч на 4 червня у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. Наразі не відомо, чи є дана подія терактом. ЗМІ повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.

    Поліція підтвердила, що на мосту стався «серйозний інцидент»

    Читайте також
    Великобританія напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ