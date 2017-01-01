Наїзд на Лондонському мосту: поліція повідомила про ще один інцидент

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Фото: The Sun Госпіталізація пораненого в Лондоні

Біля ринку Боро свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем

Чергова надзвичайна подія сталася на території ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці.

Про це йдеться в офіційному Twitter місцевих правоохоронців.

Ринок знаходиться неподалік Лондонського мосту, де в ніч на 4 травня мікроавтобус врізався у натовп.

В напрямку ринку вже виїхала озброєна поліція. Як повідомляється, саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем.

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 июня 2017 г.

ВВС з посиланням на свідків повідомляє про затримання чоловіка, але поки невідомо, водій це чи ні.

Британські ЗМІ зазначають, що поліція розшукує трьох підозрюваних у зв'язку з нападами в районі Лондонського мосту.

Як повідомляв «Главком», в ніч на 4 червня у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. Наразі не відомо, чи є дана подія терактом. ЗМІ повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.

Поліція підтвердила, що на мосту стався «серйозний інцидент»