Наїзд на Лондонському мосту: поліція повідомила про ще один інцидент

Біля ринку Боро свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем

Чергова надзвичайна подія сталася на території ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці.

Про це йдеться в офіційному Twitter місцевих правоохоронців.

Ринок знаходиться неподалік Лондонського мосту, де в ніч на 4 травня мікроавтобус врізався у натовп.

В напрямку ринку вже виїхала озброєна поліція. Як повідомляється, саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем.

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3