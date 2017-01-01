Поліція проігнорувала виклик до будинку Гонтаревої

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Нацбанк готує заяву до правоохоронців

Національна поліція не приїхала на виклик до будинку Валерії Гонтаревої, біля якого активісти влаштували акцію протесту. Про це йдеться у коментарі прес-служби Нацбанку.

«Готується відповідна заява про злочин до правоохоронних органів. Ми також вимагатимемо вжити заходів у зв’язку з безпрецедентною бездіяльністю Національної поліції України, яка проігнорувала виклик на місце подій», – зазначили у прес-службі.

Крім того, в НБУ наголосили, що акція, «учасниками якої стали невідомі молоді дівчата та журналісти – загалом до 20 осіб, у тому числі журналісти каналу, пов’язаного із екс-акціонерами Приватбанку, – є черговою спробою здійснити тиск на політику Національного банку та особисто голову НБУ Валерію Гонтареву».

Як відомо, сьогодні вранці кілька молодих осіб намагалися перешкодити виїзду на роботу Валерії Гонтаревої, заблокувавши проїзд її автомобілю, та пошкодили її майно.