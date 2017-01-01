Поліція у Москві затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією

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Раніше будівля, де розташований офіс Фонду, була евакуйована через анонімний дзвінок про нібито закладену бомбу

Поліція затримала співробітників Фонду боротьби з корупцією, які організували в офісі трансляцію з акцій протесту по всій Росії.

Як повідомляє глава ФБК Роман Рубанов, слідчі дії проводяться за статтею 282 КК РФ (пропаганда ненависті або ворожнечі). Пізніше прес-секратерь фонду Кіра Ярмиш уточнила, що кримінальну справу порушено проти співробітника ФБК Леоніда Волкова.

Перед затриманням майор поліції обговорював з людиною, яка проводила трансляцію, Волковим питання про те, чи був ефір «погоджений». Чому і яким чином веб-трансляція масових акцій повинна бути узгоджена, він не уточнив.

Раніше будівля, де розташований офіс ФБК, була евакуйована через анонімний дзвінок про нібито закладену бомбу. Кінологи жодних вибухових пристроїв не знайшли. Потім ФБК відключили світло, трансляцію переключили на резервну студію. ФБК транслював у прямому ефірі акції протесту проти корупції, які 26 березня проходять в десятках російських міст.

Як повідомлялося, 26 березня по всій Росії проходять акції проти корупції, приводом для яких стало розслідування Фонду боротьби з корупцією про бізнес прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Раніше стало відомо, що затримано понад 500 учасників акції проти корупції.