Протести у Москві. Вже затримано понад 500 учасників акції проти корупції

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Затримання Навального у Москві

Зитримані також усі співробітники офісу Навального

У Москві на неcанкціонованій владою акції проти корупції вже затримано понад 500 осіб. Про це ТАСС повідомили джерела в правоохоронних органах столиці. «За даними на 17:00 за московським часом, затримано більше 500 осіб», - розповів співрозмовник агентства. Він також припустив, що щодо більшості із затриманих будуть складені адміністративні протоколи за статтею «Порушення встановленогопорядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи абопікетування».

Як раніше повідомляв Главком, у Москві, Петербурзі та інших російських містах проходять антикорупційні мітинги, у ході яких учасників жорстко затримують силовики.

Як пишуть Грани.ру, поліція затримала хлопчика на велосипеді з табличкою «Продай дачі, побудуй дороги». «Народ кричав: «Ганьба! На Майдані хлопця б відбили. Ми не брати», - зазначається в публікації.

У Петербурзі протестувальники оточили поліцію. Як зазначається, георганізований натовп збирався йти на Зимовий".

Водночас, в офісі ФБК, з якого йде трансляція і який сьогодні вже обшукували у зв'язку з анонімним дзвінком про наявність вибухівки, вимкнули світло, повідомляє НавальныйLIVE. Затримані всі співробітники цієї організації.