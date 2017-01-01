Німецька поліція затримала двох осіб за підозрою у підготовці теракту на фестивалі

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Музичний фестиваль Rock am Ring

Працівників субпідрядника фестивалю затримали з побоювань, що вони «щось заклали на території»

Поліція Гессена затримала двох осіб після повідомлень про терористичну загрозу на німецькому рок-фестивалі Rock am Ring.

Про це повідомляє Welt.

За даними видання, затримані є працівниками субпідрядника, який співпрацює з організаторами фестивалю, як мінімум один з них - салафіт. Їх затримали з побоювань, що вони «щось заклали на території».

У свою чергу таблоїд Bild відзначає, що в цілому 90 тисячам глядачів довелося покинути фестиваль у п'ятницю. Глава МВС федеральної землі Рейнланд-Пфальц Роджер Левентц заявив, що рішення про те, чи продовжиться фестиваль за планом, буде прийнято в суботу.

Як повідомляв «Главком», в п’ятницю ввечері організатори фестивалю повідомили, що поліція евакуювала відвідувачів Rock am Ring через повідомлення про терористичну загрозу. Вони висловили надію, що сьогодні фестиваль продовжить свою роботу.

Rock am Ring - один з найбільших рок-фестивалів, який щорічно відбувається в Німеччині в перший вихідний червня.

Джерело: РБК-Україна