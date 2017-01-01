Поліція затримала голодупого провокатора «Євробачення». Йому загрожує п’ять років тюрми

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Фото: Arsen Avakov / Facebook Затриманий Седюк

Скандальний журналіст Віталій Седюк затриманий до винесення судом рішення про запобіжний захід

Скандальний журналіст Віталій Седюк затриманий поліцією після його вчинку під час фіналу «Євробачення». Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«У відповідь на запити з приводу ідіота, оголивши свій зад перед 200 мільйонами телеглядачів. Сердюк - український громадянин. Під час виступу нашої Джамали, з його слів - він вирішив реалізувати своє хобі, так як «неофіційно працює провокуючим журналістом». Був затриманий охороною конкурсу, за участю поліції - чинив опір при затриманні», - написав голова МВС у Facebook.

За словами Авакова, Седюк затриманий в порядку ст. 208 КПК України на 72 години до суду, який обере йому завтра запобіжний захід. Вчинок журналіста кваліфікували як хуліганство з обтяжуючими (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України). За цією статтею йому загрожує покарання від штрафу до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Не зважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.

Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк.