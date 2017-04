Поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі (фото, відео)

ЗМІ з посиланням на репортера радіо повідомляють вже про п'ятьох загиблих в результаті атаки

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що правоохоронці затримали підозрюваного в теракті в Стокгольмі, у Швеції, передає «Шведське Радіо».

«За словами прем'єр-міністра Стефана Левена є затримана особа», - йдеться в повідомленні.

Згодом з'явилось фото підозрюваного в наїзді на пішоходів. Фото опубліковане на сторінці TerrorEvents у Twitter.

#Sweden #Stockholm - This man was seen being taken away. Not known if he's the attacker. pic.twitter.com/HJRRXPdFRF