Поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі (фото, відео)

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У Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп людей

ЗМІ з посиланням на репортера радіо повідомляють вже про п'ятьох загиблих в результаті атаки

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що правоохоронці затримали підозрюваного в теракті в Стокгольмі, у Швеції, передає «Шведське Радіо».

«За словами прем'єр-міністра Стефана Левена є затримана особа», - йдеться в повідомленні.

Згодом з'явилось фото підозрюваного в наїзді на пішоходів. Фото опубліковане на сторінці TerrorEvents у Twitter.

Також є відео, як поліція затримує людину, яка підозрюється в наїзді на пішоходів на одній з центральних вулиць Стокгольма.

Теракт в Стокгольме. Полиция задержала подозреваемого pic.twitter.com/nK7brcN1Kj — Meduza (@meduzaproject) 7 апреля 2017 г.

Передбачається, що саме він був за кермом вантажівки, яка в'їхала у натовп пішоходів.

Крім того, швецька поліція підтверджує інформацію ЗМІ про загибель трьох людей під час наїзду вантажівки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

ЗМІ з посиланням на репортера радіо повідомляють вже про 5 загиблих в результаті атаки.

Нагадаємо, автомобіль наїхав на людей на вулиці в центрі Стокгольма, у результаті інциденту були поранені.