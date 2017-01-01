Поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі (фото, відео)
- Сьогодні, 18:44
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ЗМІ з посиланням на репортера радіо повідомляють вже про п'ятьох загиблих в результаті атаки
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що правоохоронці затримали підозрюваного в теракті в Стокгольмі, у Швеції, передає «Шведське Радіо».
«За словами прем'єр-міністра Стефана Левена є затримана особа», - йдеться в повідомленні.
Згодом з'явилось фото підозрюваного в наїзді на пішоходів. Фото опубліковане на сторінці TerrorEvents у Twitter.
#Sweden #Stockholm - This man was seen being taken away. Not known if he's the attacker. pic.twitter.com/HJRRXPdFRF— Terror Events (@TerrorEvents) 7 апреля 2017 г.
Також є відео, як поліція затримує людину, яка підозрюється в наїзді на пішоходів на одній з центральних вулиць Стокгольма.
Теракт в Стокгольме. Полиция задержала подозреваемого pic.twitter.com/nK7brcN1Kj— Meduza (@meduzaproject) 7 апреля 2017 г.
Передбачається, що саме він був за кермом вантажівки, яка в'їхала у натовп пішоходів.
Крім того, швецька поліція підтверджує інформацію ЗМІ про загибель трьох людей під час наїзду вантажівки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.
ЗМІ з посиланням на репортера радіо повідомляють вже про 5 загиблих в результаті атаки.
Нагадаємо, автомобіль наїхав на людей на вулиці в центрі Стокгольма, у результаті інциденту були поранені.