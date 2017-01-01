  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі (фото, відео)

    • Сьогодні, 18:44
    • Розсилка
    У Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп людей
    У Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп людей

    ЗМІ з посиланням на репортера радіо повідомляють вже про п'ятьох загиблих в результаті атаки

    Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що правоохоронці затримали підозрюваного в теракті в Стокгольмі, у Швеції, передає «Шведське Радіо».

    «За словами прем'єр-міністра Стефана Левена є затримана особа», - йдеться в повідомленні.

    Згодом з'явилось фото підозрюваного в наїзді на пішоходів. Фото опубліковане на сторінці TerrorEvents у Twitter.

    Також є відео, як поліція затримує людину, яка підозрюється в наїзді на пішоходів на одній з центральних вулиць Стокгольма.

    Передбачається, що саме він був за кермом вантажівки, яка в'їхала у натовп пішоходів.

    Крім того, швецька поліція підтверджує інформацію ЗМІ про загибель трьох людей під час наїзду вантажівки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

    ЗМІ з посиланням на репортера радіо повідомляють вже про 5 загиблих в результаті атаки.

    Нагадаємо, автомобіль наїхав на людей на вулиці в центрі Стокгольма, у результаті інциденту були поранені.

     

    Читайте також
    Швеція теракт вантажівки автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ