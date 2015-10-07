Politico: Сноуден попросив помилування у президента Обами

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Едвард Сноуден

Едвард Сноуден опинився в списку людей, які попросили помилування у президента Обами

Колишній співробітник агентства національної безпеки США Едвард Сноуден опинився в списку людей, які попросили помилування у президента Обами. Про це пише американське видання Politico.

У 2013 році Сноуден оприлюднив інформацію про програми електронного стеження американських спецслужб. Рік по тому він отримав вид на проживання в Росії і з тих пір знаходиться в Москві. Восени цього року Барак Обама заявив, що не може помилувати Сноудена, так як не може милувати тих, хто не з'явився перед судом.

Видання Politico розцінює ймовірність помилування Сноудена як вкрай низьку. У той же час така можливість цілком імовірна для іншого американського викривача – Бредлі менінгіт, який засуджений на 35 років в'язниці за звинуваченням у передачі сайту «ВікіЛікс» кількох сотень секретних документів, дипломатичних депеш і військових звітів.

Нагадаємо, у США заарештували підрядника Агентства національної безпеки країни Гарольда Томаса Мартіна. Його звинувачують у розкраданні секретних документів . 51-річний чоловік працював у тій самій компанії, що й Едвард Сноуден, який втік до Росії.