Польща екстрадує в США українця Вауліна, власника одного з найбільших торрент-трекерів

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Американці мають намір пред’явити йому обвинувачення в порушенні авторських прав і відмиванні грошей

Варшавський окружний суд погодився на екстрадицію до США українця Артема Вауліна, власника одного з найбільших в світі торрент- трекерів KickassTorrents.

Американці мають намір пред’явити йому обвинувачення в порушенні авторських прав і відмиванні грошей. Ваулін перебуває зараз у лікарні неподалік від Варшави.

Про це повідомляє dialog.

Це перший етап процедури екстрадиції. Законність екстрадиції має підтвердити суд у двох інстанціях, можливо також оскарження рішення у Верховному суді. Якщо суди в обох інстанціях погодяться на видачу українця, то остаточне рішення буде приймати міністр юстиції. Як повідомили у варшавському суді, «у зв’язку зі складністю та обсягом справи, оголошення обґрунтування цього рішення розтягнеться на термін до 7 днів».

21 липня 2016 року на аеродромі імені Ф. Шопена у Варшаві харків’янина Артема Вауліна затримали польські прикордонники. Процес у справі його екстрадиції триває вже майже 5 місяців. Власник інтернет-трекера KickassTorrents і його адвокати спочатку стверджували, що 30-річний чоловік має серйозні проблеми з хребтом, і йому потрібен постійний лікарський контроль, а тому він не в змозі брати участь у наступних засіданнях суду.

У зв’язку з цим процеси в листопаді і грудні не відбулися. Чоловік спочатку знаходився під вартою, але через погіршення стану здоров’я, його перевезли в одну з лікарень недалеко від Варшави. Там також відбулося засідання, на якому окружний суд погодився на його екстрадицію.

За словами американської генеральної прокуратури, Артем Ваулін, який у 2008 році виклав у вільний доступ системи BitTorren сотні мільйонів файлів з музикою і фільмами, комп’ютерними іграми та телепрограмами, надав доступ до завантаження через веб-мережу.

Йому інкримінують діяльність, яка спричинила збитки правовласників на суму 1 млрд доларів, а також відмивання грошей.

В США українцю загрожує до 5 років позбавлення волі за порушення авторських прав і до 20 – за відмивання грошей. Згідно зі статистикою, торрент-трекер KickassTorents щомісяця відвідує до 50 млн інтернет-користувачів. Станом на липень 2016 року сайт займав 68 місце за відвідуваністю у світі згідно глобальному рейтингу Alexa.