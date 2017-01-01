Полторак в Канаді говоритиме про надання Україні зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністри оборони Канади та України

Надання зброї є важливим питання, враховуючи плани України щодо набуття спроможності вступу до НАТО

Делегація Міністерства оборони України порушуватиме питання поставок до України зброї під час візиту до Канади.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє «Укрінформ».

«Це є предметом наших перемовин в подальшому на основі того договору, який ми учора підписали», - відповів Полторак на запитання стосовна поставок до України канадської зброї.

Він нагадав, що після початку російської агресії Україна звернулася до багатьох країн світу із запитами про надання різноманітного оснащення, у тому числі оборонної зброї.

«Для нас це дуже важливе питання, враховуючи наш чіткий план щодо набуття спроможності вступу до НАТО до кінця 2020 року. Але у той же час ми із розуміння ставимося до рішення усіх країн щодо співпраці в наданні нам оборонної зброї», - зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, що делегація Міноборони України на чолі зі Степаном Полтораком перебуває із кількаденним візитом в Канаді.

У понеділок у Оттаві було підписано «Домовленості про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади та ЗС Канади», які дозволять активізувати двосторонню співпрацю між державами по багатьох напрямках.

У вівторок також стало відомо, що Канада виділить на розмінування Донбасу ще 350 тисяч доларів.