Полторак заборонив міністерству купувати легкові авто і мобільні телефони

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Держбюджетом на поточний рік Міноборони передбачило 64,5 млрд грн із загального фонду і 2,3 млрд грн – зі спеціального фонду

Міністр оборони Степан Полторак заборонив придбання міністерством легкових автомобілів і мобільних телефонів за рахунок державного бюджету.

Про це йдеться в наказі №88 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України» від 9 лютого.

Держбюджетом на поточний рік Міноборони передбачило 64,5 млрд грн із загального фонду і 2,3 млрд грн – зі спеціального фонду.

Полторак наказав керівництву міністерства, Генерального штабу, командирам військових підрозділів забезпечити мінімізацію витрат на службові відрядження, максимально обмежити проведення виїзних зборів, конференцій, семінарів та нарад і не витрачати держкошти на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів.

Міністр наказав оплачувати лише фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, а передоплату використовувати тільки в особливих випадках і за відповідного дозволу.

«Не допускати придбання легкових автомобілів, мобільних телефонів, крім випадків, встановлених законодавством», – сказано в документі.

Оплачувати послуги мобільного зв’язку будуть у першочерговому порядку за рахунок спецфонду держбюджету.

Фонд нагородження військових цінними подарунками не повинен перевищувати для міністра оборони – 800 тис. грн, для начальника Генштабу – 400 тис. грн.

З 1 січня встановлюється розмір грошової компенсації військовим за піднайм (найм) житла – 3 тис. грн/місяць (для Києва) і 2250 грн/місяць (для інших обласних центрів).

Розмір орендної плати (без урахування вартості комунальних послуг) для сім’ї військового не повинен перевищувати 5300 грн/місяць (для Києва) і 4000 грн/місяць (для інших обласних центрів).