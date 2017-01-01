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Помер відомий актор Шерстньов

Шерстньов знявся у більш ніж 80 фільмах і серіалах

У своїй квартирі в Москві помер актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР Юрій Шерстньов. Йому було 76 років.

Смерть артиста підтвердила його дружина Людмила Макєєва.

За її словами, останні кілька років Шерстньов страждав від важкого захворювання легенів. Причиною смерті стало ускладнення на тлі хвороби.

Юрій Шерстньов знявся у більш ніж 80 фільмах і серіалах. Найвідоміші – Д’Артаньян і три мушкетери, Бумбараш і Антикілер.

Нагадаємо, 12 травня помер Олександр Задорожній, екс-народний депутат, радник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, професор Національного університету імені Тараса Шевченка.