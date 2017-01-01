  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поминальні дні: поліція працює в посиленому режимі

    • Сьогодні, 12:15
    • Розсилка

    На територіях Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської й Чернівецької областей, де проходять поминальні дні, посилено патрулювання поблизу цвинтарів

    Поліція посилила патрулювання біля цвинтарів і культових споруд в Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Тернопільській, Харківській і Чернівецькій областях, де проходять поминальні дні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції.

    «На територіях Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської й Чернівецької областей, де проходять поминальні дні, посилено патрулювання поблизу цвинтарів і культових споруд», - сказано в ньому.

    Зазначається, що у зв'язку зі святами поліція продовжує нести службу в посиленому режимі, приділяючи основну увагу місцям масового відпочинку громадян у лісопаркових зонах і поблизу водойм.

    Окрім того, правоохоронці проводять профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, у зв'язку із чим закликають громадян не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

    Читайте також
    Національна поліція України соціум
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ