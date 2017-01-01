Поминальні дні: поліція працює в посиленому режимі

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На територіях Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської й Чернівецької областей, де проходять поминальні дні, посилено патрулювання поблизу цвинтарів

Поліція посилила патрулювання біля цвинтарів і культових споруд в Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Тернопільській, Харківській і Чернівецькій областях, де проходять поминальні дні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції.

«На територіях Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської й Чернівецької областей, де проходять поминальні дні, посилено патрулювання поблизу цвинтарів і культових споруд», - сказано в ньому.

Зазначається, що у зв'язку зі святами поліція продовжує нести службу в посиленому режимі, приділяючи основну увагу місцям масового відпочинку громадян у лісопаркових зонах і поблизу водойм.

Окрім того, правоохоронці проводять профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, у зв'язку із чим закликають громадян не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння.