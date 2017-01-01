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    Понад півсотні нардепів систематично ігнорують голосування в Раді (список)

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    Засідання Верховної Ради
    Засідання Верховної Ради

    Четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році

    Цьогоріч 51 народний депутата пропустив понад 90% голосувань у Верховній Раді. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

    Серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників Опозиційного блоку та групи «Відродження». Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів «Відродження» пропустили понад 90% голосувань в Раді.

    Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

    «Серед депутатів, які систематично не голосують є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк. Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної «тусовки». Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

    Всього цьогоріч відбулося 42 пленарні засідання Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.

    Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:

    1.  Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань
    2.  Дзензерський Д.В. – 0 із 1312
    3.  Клюєв С.П. – 0 із 1312
    4. Онищенко О.Р. – 0 із 1312
    5. Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312
    6. Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312
    7. Рабінович В.З. – 4 із 1312
    8. Жеваго К.В. – 7 із 1312
    9. Чепинога В.М. – 9 із 1312
    10. Льовочкін С.В. – 11 із 1312
    11. Мураєв Є.В. – 11 із 1312
    12. Богуслаєв В.О. – 15 із 1312
    13. Ярош Д.А. – 15 із 1312
    14. Бойко Ю.А. – 22 із 1312
    15. Святаш Д.В. – 22 із 1312
    16. Клімов Л.М. – 31 із 1312
    17. Писаренко В.В. – 38 із 1312
    18. Гіршфельд А.М. – 43 із 1312
    19. Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312
    20. Новинський В.В. – 50 із 1312
    21. Омельянович Д.С. – 51 із 1312
    22. Добкін Д.М. – 54 із 1312
    23. Ларін С.М. – 56 із 1312
    24. Дейдей Є.С. – 58 із 1312
    25. Семенченко С.І. – 58 із 1312
    26. Кацуба В.М. – 60 із 1312
    27. Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312
    28. Шенцев Д.О. – 65 із 1312
    29. Артеменко А.В. – 67 із 1312
    30. Білецький А.Є. – 67 із 1312
    31. Шуфрич Н.І. – 77 із 1312
    32. Мирний І.М. – 78 із 1312
    33. Ківалов С.В. – 80 із 1312
    34. Парасюк В.З. – 80 із 1312
    35. Парасюк В.З. – 84 із 1312
    36. Шкіря І.М. – 85 із 1312
    37. Бобов Г.Б. – 89 із 1312
    38. Солод Ю.В. – 89 із 1312
    39. Корнацький А.О. – 90 із 1312
    40. Ничипоренко В.М. – 91 із 1312
    41. Королевська Н.Ю. – 92 із 1312
    42. Добкін М.М. – 93 із 1312
    43. Зубик В.В. – 95 із 1312
    44. Поплавський М.М. – 96 із 1312
    45. Деркач А.Л. – 106 із 1312
    46. Фурсін І.Г. – 109 із 1312
    47. Березкін С.С. – 117 із 1312
    48. Пресман О.С. – 120 із 1312
    49. Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312
    50. Вілкул О.Ю. – 128 із 1312
    51. Мартиняк С.В. - 128 із 1312 

    Цьогоріч 51 народний депутата пропустив понад 90% голосувань у Верховній Раді. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

    Серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників Опозиційного блоку та групи «Відродження». Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів «Відродження» пропустили понад 90% голосувань в Раді.

    Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

    «Серед депутатів, які систематично не голосують є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк. Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної «тусовки». Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

    Всього цьогоріч відбулося 42 пленарні засідання Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.

    Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:

    1.            Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань

    2.            Дзензерський Д.В. – 0 із 1312

    3.            Клюєв С.П. – 0 із 1312

    4.            Онищенко О.Р. – 0 із 1312

    5.            Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312

    6.            Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312

    7.            Рабінович В.З. – 4 із 1312

    8.            Жеваго К.В. – 7 із 1312

    9.            Чепинога В.М. – 9 із 1312

    10.          Льовочкін С.В. – 11 із 1312

    11.          Мураєв Є.В. – 11 із 1312

    12.          Богуслаєв В.О. – 15 із 1312

    13.          Ярош Д.А. – 15 із 1312

    14.          Бойко Ю.А. – 22 із 1312

    15.          Святаш Д.В. – 22 із 1312

    16.          Клімов Л.М. – 31 із 1312

    17.          Писаренко В.В. – 38 із 1312

    18.          Гіршфельд А.М. – 43 із 1312

    19.          Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312

    20.          Новинський В.В. – 50 із 1312

    21.          Омельянович Д.С. – 51 із 1312

    22.          Добкін Д.М. – 54 із 1312

    23.          Ларін С.М. – 56 із 1312

    24.          Дейдей Є.С. – 58 із 1312

    25.          Семенченко С.І. – 58 із 1312

    26.          Кацуба В.М. – 60 із 1312

    27.          Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312

    28.          Шенцев Д.О. – 65 із 1312

    29.          Артеменко А.В. – 67 із 1312

    30.          Білецький А.Є. – 67 із 1312

    31.          Шуфрич Н.І. – 77 із 1312

    32.          Мирний І.М. – 78 із 1312

    33.          Ківалов С.В. – 80 із 1312

    34.          Парасюк В.З. – 80 із 1312

    35.          Парасюк В.З. – 84 із 1312

    36.          Шкіря І.М. – 85 із 1312

    37.          Бобов Г.Б. – 89 із 1312

    38.          Солод Ю.В. – 89 із 1312

    39.          Корнацький А.О. – 90 із 1312

    40.          Ничипоренко В.М. – 91 із 1312

    41.          Королевська Н.Ю. – 92 із 1312

    42.          Добкін М.М. – 93 із 1312

    43.          Зубик В.В. – 95 із 1312

    44.          Поплавський М.М. – 96 із 1312

    45.          Деркач А.Л. – 106 із 1312

    46.          Фурсін І.Г. – 109 із 1312

    47.          Березкін С.С. – 117 із 1312

    48.          Пресман О.С. – 120 із 1312

    49.          Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312

    50.          Вілкул О.Ю. – 128 із 1312

    51.          Мартиняк С.В. - 128 із 1312

     

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