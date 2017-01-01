Понад півсотні нардепів систематично ігнорують голосування в Раді (список)

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Засідання Верховної Ради

Четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році

Цьогоріч 51 народний депутата пропустив понад 90% голосувань у Верховній Раді. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

Серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників Опозиційного блоку та групи «Відродження». Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів «Відродження» пропустили понад 90% голосувань в Раді.

Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

«Серед депутатів, які систематично не голосують є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк. Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної «тусовки». Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього цьогоріч відбулося 42 пленарні засідання Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.

Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:

Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань Дзензерський Д.В. – 0 із 1312 Клюєв С.П. – 0 із 1312 Онищенко О.Р. – 0 із 1312 Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312 Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312 Рабінович В.З. – 4 із 1312 Жеваго К.В. – 7 із 1312 Чепинога В.М. – 9 із 1312 Льовочкін С.В. – 11 із 1312 Мураєв Є.В. – 11 із 1312 Богуслаєв В.О. – 15 із 1312 Ярош Д.А. – 15 із 1312 Бойко Ю.А. – 22 із 1312 Святаш Д.В. – 22 із 1312 Клімов Л.М. – 31 із 1312 Писаренко В.В. – 38 із 1312 Гіршфельд А.М. – 43 із 1312 Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312 Новинський В.В. – 50 із 1312 Омельянович Д.С. – 51 із 1312 Добкін Д.М. – 54 із 1312 Ларін С.М. – 56 із 1312 Дейдей Є.С. – 58 із 1312 Семенченко С.І. – 58 із 1312 Кацуба В.М. – 60 із 1312 Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312 Шенцев Д.О. – 65 із 1312 Артеменко А.В. – 67 із 1312 Білецький А.Є. – 67 із 1312 Шуфрич Н.І. – 77 із 1312 Мирний І.М. – 78 із 1312 Ківалов С.В. – 80 із 1312 Парасюк В.З. – 80 із 1312 Парасюк В.З. – 84 із 1312 Шкіря І.М. – 85 із 1312 Бобов Г.Б. – 89 із 1312 Солод Ю.В. – 89 із 1312 Корнацький А.О. – 90 із 1312 Ничипоренко В.М. – 91 із 1312 Королевська Н.Ю. – 92 із 1312 Добкін М.М. – 93 із 1312 Зубик В.В. – 95 із 1312 Поплавський М.М. – 96 із 1312 Деркач А.Л. – 106 із 1312 Фурсін І.Г. – 109 із 1312 Березкін С.С. – 117 із 1312 Пресман О.С. – 120 із 1312 Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312 Вілкул О.Ю. – 128 із 1312 Мартиняк С.В. - 128 із 1312

Цьогоріч 51 народний депутата пропустив понад 90% голосувань у Верховній Раді. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

Серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників Опозиційного блоку та групи «Відродження». Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів «Відродження» пропустили понад 90% голосувань в Раді.

Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

«Серед депутатів, які систематично не голосують є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк. Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної «тусовки». Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього цьогоріч відбулося 42 пленарні засідання Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.

Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:

1. Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань

2. Дзензерський Д.В. – 0 із 1312

3. Клюєв С.П. – 0 із 1312

4. Онищенко О.Р. – 0 із 1312

5. Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312

6. Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312

7. Рабінович В.З. – 4 із 1312

8. Жеваго К.В. – 7 із 1312

9. Чепинога В.М. – 9 із 1312

10. Льовочкін С.В. – 11 із 1312

11. Мураєв Є.В. – 11 із 1312

12. Богуслаєв В.О. – 15 із 1312

13. Ярош Д.А. – 15 із 1312

14. Бойко Ю.А. – 22 із 1312

15. Святаш Д.В. – 22 із 1312

16. Клімов Л.М. – 31 із 1312

17. Писаренко В.В. – 38 із 1312

18. Гіршфельд А.М. – 43 із 1312

19. Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312

20. Новинський В.В. – 50 із 1312

21. Омельянович Д.С. – 51 із 1312

22. Добкін Д.М. – 54 із 1312

23. Ларін С.М. – 56 із 1312

24. Дейдей Є.С. – 58 із 1312

25. Семенченко С.І. – 58 із 1312

26. Кацуба В.М. – 60 із 1312

27. Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312

28. Шенцев Д.О. – 65 із 1312

29. Артеменко А.В. – 67 із 1312

30. Білецький А.Є. – 67 із 1312

31. Шуфрич Н.І. – 77 із 1312

32. Мирний І.М. – 78 із 1312

33. Ківалов С.В. – 80 із 1312

34. Парасюк В.З. – 80 із 1312

35. Парасюк В.З. – 84 із 1312

36. Шкіря І.М. – 85 із 1312

37. Бобов Г.Б. – 89 із 1312

38. Солод Ю.В. – 89 із 1312

39. Корнацький А.О. – 90 із 1312

40. Ничипоренко В.М. – 91 із 1312

41. Королевська Н.Ю. – 92 із 1312

42. Добкін М.М. – 93 із 1312

43. Зубик В.В. – 95 із 1312

44. Поплавський М.М. – 96 із 1312

45. Деркач А.Л. – 106 із 1312

46. Фурсін І.Г. – 109 із 1312

47. Березкін С.С. – 117 із 1312

48. Пресман О.С. – 120 із 1312

49. Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312

50. Вілкул О.Ю. – 128 із 1312

51. Мартиняк С.В. - 128 із 1312