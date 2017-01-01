Понад півсотні нардепів систематично ігнорують голосування в Раді (список)
- Сьогодні, 13:53
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Четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році
Цьогоріч 51 народний депутата пропустив понад 90% голосувань у Верховній Раді. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.
Серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників Опозиційного блоку та групи «Відродження». Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів «Відродження» пропустили понад 90% голосувань в Раді.
Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.
«Серед депутатів, які систематично не голосують є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк. Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної «тусовки». Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Всього цьогоріч відбулося 42 пленарні засідання Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.
Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:
- Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань
- Дзензерський Д.В. – 0 із 1312
- Клюєв С.П. – 0 із 1312
- Онищенко О.Р. – 0 із 1312
- Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312
- Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312
- Рабінович В.З. – 4 із 1312
- Жеваго К.В. – 7 із 1312
- Чепинога В.М. – 9 із 1312
- Льовочкін С.В. – 11 із 1312
- Мураєв Є.В. – 11 із 1312
- Богуслаєв В.О. – 15 із 1312
- Ярош Д.А. – 15 із 1312
- Бойко Ю.А. – 22 із 1312
- Святаш Д.В. – 22 із 1312
- Клімов Л.М. – 31 із 1312
- Писаренко В.В. – 38 із 1312
- Гіршфельд А.М. – 43 із 1312
- Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312
- Новинський В.В. – 50 із 1312
- Омельянович Д.С. – 51 із 1312
- Добкін Д.М. – 54 із 1312
- Ларін С.М. – 56 із 1312
- Дейдей Є.С. – 58 із 1312
- Семенченко С.І. – 58 із 1312
- Кацуба В.М. – 60 із 1312
- Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312
- Шенцев Д.О. – 65 із 1312
- Артеменко А.В. – 67 із 1312
- Білецький А.Є. – 67 із 1312
- Шуфрич Н.І. – 77 із 1312
- Мирний І.М. – 78 із 1312
- Ківалов С.В. – 80 із 1312
- Парасюк В.З. – 80 із 1312
- Парасюк В.З. – 84 із 1312
- Шкіря І.М. – 85 із 1312
- Бобов Г.Б. – 89 із 1312
- Солод Ю.В. – 89 із 1312
- Корнацький А.О. – 90 із 1312
- Ничипоренко В.М. – 91 із 1312
- Королевська Н.Ю. – 92 із 1312
- Добкін М.М. – 93 із 1312
- Зубик В.В. – 95 із 1312
- Поплавський М.М. – 96 із 1312
- Деркач А.Л. – 106 із 1312
- Фурсін І.Г. – 109 із 1312
- Березкін С.С. – 117 із 1312
- Пресман О.С. – 120 із 1312
- Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312
- Вілкул О.Ю. – 128 із 1312
- Мартиняк С.В. - 128 із 1312
Цьогоріч 51 народний депутата пропустив понад 90% голосувань у Верховній Раді. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.
Серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників Опозиційного блоку та групи «Відродження». Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів «Відродження» пропустили понад 90% голосувань в Раді.
Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.
«Серед депутатів, які систематично не голосують є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк. Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної «тусовки». Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Всього цьогоріч відбулося 42 пленарні засідання Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.
Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:
1. Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань
2. Дзензерський Д.В. – 0 із 1312
3. Клюєв С.П. – 0 із 1312
4. Онищенко О.Р. – 0 із 1312
5. Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312
6. Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312
7. Рабінович В.З. – 4 із 1312
8. Жеваго К.В. – 7 із 1312
9. Чепинога В.М. – 9 із 1312
10. Льовочкін С.В. – 11 із 1312
11. Мураєв Є.В. – 11 із 1312
12. Богуслаєв В.О. – 15 із 1312
13. Ярош Д.А. – 15 із 1312
14. Бойко Ю.А. – 22 із 1312
15. Святаш Д.В. – 22 із 1312
16. Клімов Л.М. – 31 із 1312
17. Писаренко В.В. – 38 із 1312
18. Гіршфельд А.М. – 43 із 1312
19. Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312
20. Новинський В.В. – 50 із 1312
21. Омельянович Д.С. – 51 із 1312
22. Добкін Д.М. – 54 із 1312
23. Ларін С.М. – 56 із 1312
24. Дейдей Є.С. – 58 із 1312
25. Семенченко С.І. – 58 із 1312
26. Кацуба В.М. – 60 із 1312
27. Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312
28. Шенцев Д.О. – 65 із 1312
29. Артеменко А.В. – 67 із 1312
30. Білецький А.Є. – 67 із 1312
31. Шуфрич Н.І. – 77 із 1312
32. Мирний І.М. – 78 із 1312
33. Ківалов С.В. – 80 із 1312
34. Парасюк В.З. – 80 із 1312
35. Парасюк В.З. – 84 із 1312
36. Шкіря І.М. – 85 із 1312
37. Бобов Г.Б. – 89 із 1312
38. Солод Ю.В. – 89 із 1312
39. Корнацький А.О. – 90 із 1312
40. Ничипоренко В.М. – 91 із 1312
41. Королевська Н.Ю. – 92 із 1312
42. Добкін М.М. – 93 із 1312
43. Зубик В.В. – 95 із 1312
44. Поплавський М.М. – 96 із 1312
45. Деркач А.Л. – 106 із 1312
46. Фурсін І.Г. – 109 із 1312
47. Березкін С.С. – 117 із 1312
48. Пресман О.С. – 120 із 1312
49. Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312
50. Вілкул О.Ю. – 128 із 1312
51. Мартиняк С.В. - 128 із 1312