Понад три тисячі злочинців втекли з в’язниці у Конго - ЗМІ

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Cпалені автомобілі, припарковані біля в'язниці у Конго

На в'язницю напали озброєні люди

Понад три тисячі в'язнів ймовірно втекли з головної в'язниці в Демократичній Республіці Конго, повідомили BBC джерела в органах безпеки країни.

Влада країни, втім, заявляє про втечу лише 50-ти ув'язнених. Це сталося під час нападу на в'язницю озброєних людей.

Джерела в органах безпеки також розповіли, під час нападу загинули десятки людей. Серед тих, хто втік, - Не Муанда Нсемі, керівник політико-релігійної секти «Бунду Діа Конго».

Представник поліції заявив місцевій радіостанції, що ув'язнені - небезпечні, і закликав усіх, хто їх бачив, повідомити про це владі. Влада країни звинувачує у причетності до нападу прибічників Нсемі.

Він - самопроголошений пророк, який прагне відродити давнє королівство Конго. Рух «Бунду Діа Конго» агітує за відновлення монархії на території сучасних ДР Конго, Республіки Конго, Анголи і Габону.

Нагадаємо, слідчі ООН знайшли в центральній частині Демократичної Республіки Конго 17 нових місць масових поховань людей та зібрали дані про зґвалтування та вбивства людей солдатами державної армії