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    Порошенко: без санкцій російські танки просунулися б вглиб Європи

    • Сьогодні, 13:34
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Фото: Корреспондент
    Петро Порошенко

    Президент розповів чому Путін розпочав військову кампанію

    Президент України Петро Порошенко вважає, що без санкцій Заходу агресія Російської Федерації продовжилася б вглиб Європи. Про це повідомляє прес-служба глави.

    «Ми також потребуємо санкцій проти Росії. Не вірте тим, хто каже, що санкції не приносять нічого. Насамперед: менше вбитих українців - це не «нічого». По-друге, якщо б не було санкцій, російські танки стояли б набагато глибше в Європі», - заявив Порошенко.

    За його словами, президент РФ Володимир Путін почав свою військову кампанію в Україні через «почуття безкарності».

    Як повідомляв «Главком», сьогодні Петро Порошенко виступив у Лондоні в Королівському інституті.

    Петро Порошенко Великобританія Путін
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