Порошенко: без санкцій російські танки просунулися б вглиб Європи

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Фото: Корреспондент Петро Порошенко

Президент розповів чому Путін розпочав військову кампанію

Президент України Петро Порошенко вважає, що без санкцій Заходу агресія Російської Федерації продовжилася б вглиб Європи. Про це повідомляє прес-служба глави.

«Ми також потребуємо санкцій проти Росії. Не вірте тим, хто каже, що санкції не приносять нічого. Насамперед: менше вбитих українців - це не «нічого». По-друге, якщо б не було санкцій, російські танки стояли б набагато глибше в Європі», - заявив Порошенко.

За його словами, президент РФ Володимир Путін почав свою військову кампанію в Україні через «почуття безкарності».

Як повідомляв «Главком», сьогодні Петро Порошенко виступив у Лондоні в Королівському інституті.