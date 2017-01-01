Порошенко доручив МЗС втрутитися в ситуацію з перепохованням Олександра Олеся
- 3 Сiчня, 14:46
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Розсилка
Останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища до прийняття родичами письменника рішення про перепоховання
Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
«Президент доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії, а також зв'язатися з його родичами в Канаді для з'ясування можливості перепоховання його в Україні», – написав він.
Цеголко також повідомив, що за втручання посольства України останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища до моменту рішення родичів Олександра Олеся, які проживають у Канаді, щодо місця остаточного захоронення останків.
Як повідомлялося, на Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся.
Тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання.