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Розкопана могила Олександра Олеся

Останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища до прийняття родичами письменника рішення про перепоховання

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

«Президент доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії, а також зв'язатися з його родичами в Канаді для з'ясування можливості перепоховання його в Україні», – написав він.

Цеголко також повідомив, що за втручання посольства України останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища до моменту рішення родичів Олександра Олеся, які проживають у Канаді, щодо місця остаточного захоронення останків.

Як повідомлялося, на Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся.

Тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання.